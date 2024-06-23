AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

Programın uzatılıp uzatılmayacağına ise Bakanlık karar verecek. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde yeni resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Sürecin devam etmesi durumunda ödemeler yeniden yapılabilir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;

“İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla (7 Haziran Cuma 2024) hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.