Her ay olduğu gibi, Şubat ayında da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik aile destek paketi ödemeleri yapılacak. Bu programa başvurabilmek için belirlenen şartları sağlayan aileler, başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuruları uygun bulunan aileler, onay aldıkları takdirde 12 ay boyunca düzenli ödemeler alabilecekler. Başvuruda bulunmak isteyenlerin genellikle "Aile Destek ödemesinde zam var mı, ne kadar arttı?" gibi soruları da merak ediyor olmaları doğaldır. Bunun yanı sıra, ödemelerin ne zaman yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.