Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar oldu? 2024 Mart Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Mart ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Aile Destek Programı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak, 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerdir. Aile Destek Paketi şartlarını taşıyanlar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor. İşte 2024 Mart Aile Destek ödemelerinin hesaba yatacağı tarih...
Aile Programı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi, hane içindeki gelir miktarına göre değişen miktarlarda 12 ay süre ile ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemelerdir. Hatırlanacağı gibi Şubat ayı Aile Destek ödemeleri, 19 Şubat tarihi itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı. Peki, "Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar oldu? 2024 Mart Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak?" İşte 2024 Mart Aile Destek Paketi ödeme tarihleri..
DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?
Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.
2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL’den az - 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!
Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:
1-2 çocuklu hanelere - 350
3 çocuklu hanelere - 450
4 çocuklu hanelere - 550
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.