Bakan Göktaş duyurdu: ödemeler başladı! İşte 2023 Ekim ayı Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı...
Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Her ay belirli günlerde yapılan sosyal yardım ödemeleri hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. İşte 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin merak edilenler...
Ekim ayı Aile Destek ödemeleri için ödeme tarihi ihtiyaç sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 ile 1250 TL arasında her ay yapılan sosyal yardım ödemeleri aile gelir durumuna göre değişiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapılacağını belirten Bakan Özdemir, ödemelerin hesaplara yatırılmaya başladıklarını açıkladı. İşte 2023 Ekim ayı Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı...
2023 EKİM AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödemelerinin başladığını açıkladı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.
"BUGÜNE KADAR 52,2 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLANDI
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere 52,2 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini aktaran Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
"BU AY TOPLAM 4,1 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPACAĞIZ"
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.
"Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz"
Bakan Göktaş, Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlattı. Göktaş, şöyle devam etti:
"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz."
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.