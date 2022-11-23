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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile Destek Paketi başvuru şartları ve ödeme tarihleri

Aile Destek Programı kasım ödemelerine ilişkin sorgulamalar hız kazanırken geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın "Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz." açıklamaları sonrasında Aile Destek Paketi başvuru şartları ve ödeme tarihleri araştırılıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    BAKAN YANIK DUYURMUŞTU

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını ifade etti.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her an ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.
  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    KASIM AYI ÖDEMELERİ HAKKINDA DUYURU

    2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı: 

    "Hayatının idamesi için gereken ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza yardımlarımız zaten devam ediyor. Devletimizin 'kimsesizlerin kimsesi' olması vasfını koruyoruz. Türkiye Aile Desteği ile 2 buçuk milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon tutarındaki ödemesi de yapılacak. Doğal gaz yardımının da ilk ödemesi bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek. Kış dönemi ihtiyaçlarını karşılamak adına ek periyodik payı 450 milyon liraya çıkardık."
  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    BAKAN YANIK DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Küresael ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." dedi.
  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE?

    Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 8 Kasım itibarıyla 2.5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır."

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.
  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YÜKSELTİLDİ!

    Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır.” ifadelerini kullandı. 
  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    "SÜREKLİ BİR YARDIM PROGRAMI DEĞİL!"

    "Türkiye Aile Desteği Programı sürekli bir yardım programı değil, 12 ay süreyle özellikle bu son ekonomik dalgalanmanın da dar ve orta gelir grubu üzerinde oluşturduğu baskıyı da bir anlamda hafifletmeye dönük, işte o demin söylediğimiz sosyal refahı temin etmek ve korumak iradesine dönük bir çalışma. Dolayısıyla süreli bir destek olduğu için normal şartlarda elektrik tüketim desteğinden ve doğal gaz tüketim desteğinden yararlanıcılarımız yararlanamayacak idi. Ama biz Türkiye Aile Desteği kapsamına bunu aldık. Elektrik tüketim desteği ayrıca zaten sürekli yardım alanlara yapılıyor. Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelere de yapılacak. En fazla 260 liraya kadar belli bir baremi var."
  • Aile Destek Paketi 2022 Kasım parası yattı mı? Aile Destek Programı/Paketi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

    İKİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI SÜRÜYOR!

    Türkiye Aile Destek Programı'nın 12 ay süreli olacağına işaret eden Yanık, "Temmuz başı itibarıyla haziran döneminden başlatarak ödemeleri yapmaya başladık. Temmuz-ağustos döneminde 1,6 milyon haneye yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme yapmışız, ikinci dönem başvuruları hali hazırda devam ediyor." dedi.

    Bakan Yanık, Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelerin tamamına elektrik tüketim desteği de sağladıklarını kaydetti.