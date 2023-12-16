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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi Aralık: Aile Destek Paketi bu ay (Aralık 2023) ne zaman yatacak, ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Paketi kapsamında her ay ihtiyaç sahibi ailelere ödeme yapılıyor. Aralık ayına girmemizle beraber, uygulamadan yararlanan birçok aile ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Paketi Aralık ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:59
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        12 ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Paketi için yılın son ayına girildi. 2023 senesi için yapılacak son ödemede gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri ne zaman hesaplara yatar? İşte, detaylar...

        2

        ARALIK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile Destek Paketi aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Resmi bir tarih açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

        3

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        5

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        6

        2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        7

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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