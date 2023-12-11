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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler AİLE DESTEK PAKETİ aralık ödemesi ne zaman? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve ne zaman ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Gözler Aile Destek Paketi aralık ayı ödeme tarihlerinde!

        Aile Destek Programı ödemeleri aralık ayına girilmesiyle gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen yardım ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. İşte Aile Destek Programı başvuru şartları ve ödeme takvimi ile konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 21:54 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:54
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        Aile Destek Programı ödeme tarihleri sorgulamaları hız kazandı. Her ay belirli tutarlar arasında ödenen ve başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılan Aile Destek Programı ödemeleri; 12 ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılıyor. İşte 2023 aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

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        ARALIK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile Destek Paketi aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Ancak Aile Destek Programı aralık ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

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        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

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        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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