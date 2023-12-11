Haberler Ekonomi Merak Edilenler AİLE DESTEK PAKETİ aralık ödemesi ne zaman? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve ne zaman ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

Gözler Aile Destek Paketi aralık ayı ödeme tarihlerinde! Aile Destek Programı ödemeleri aralık ayına girilmesiyle gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen yardım ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. İşte Aile Destek Programı başvuru şartları ve ödeme takvimi ile konuyla ilgili bilgiler... Habertürk Giriş: 11.12.2023 - 21:54 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:54 facebook

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri sorgulamaları hız kazandı. Her ay belirli tutarlar arasında ödenen ve başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılan Aile Destek Programı ödemeleri; 12 ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılıyor. İşte 2023 aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili merak edilenler...