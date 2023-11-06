Haberler Gündem Aile destek paketi kasım ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemesi sorgulama ekranı

Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemesi sorgulama ekranı Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak verilen Aile Destek Ödemeleri sorgulamaları kasım ayına girilmesiyle birlikte başladı. Açıklama sonrasında kasım ayı Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 06.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:30 facebook

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Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri her ay belirli tarihlerde düzenli olarak yatırılıyor. Normal şartlarda geçtiğimiz aylarda sona ermesi gereken ödemeler alınan karar ile 1 yıl süreyle daha uzatıldı. Peki, kasım ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı...

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KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN? Kasım ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı Kasım ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.