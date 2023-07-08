1 Şurada Paylaş!









Aile Destek Paketi ödemelerinde son aylara girildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, "Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Aile Destek Programı Temmuz ödemesi yatacak mı, ne zaman ödeme yapılacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 Aile Destek Programı'nın sona ereceği tarih...