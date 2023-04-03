Aile Destek Programı ödemeleri her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Hanedeki gelir durumuna göre 12 ay boyunca hesaplara yatırılan nisan ayı Aile Destek ödemelerinde gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki, "Aile Destek Programı Nisan ayı ödemesi ne zaman yatacak, Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar? İşte Aile Destek Programı nisan ödemeleri...