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Aile Destek Paketi ödeme tarihleri! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yılbaşına sayılı günler kalırken, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıl öncesi yatıp yatmayacağı ilişkin araştırmalar sürüyor. Asgari ücret zammı sonrasında Aile Destek ödemelerine ne kadar zam yapılacağına ilişkin gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ta. İşte 2023 Aile Destek Paketi başvuru şartları ve ödeme tarihleri...

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  • Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022-2023! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?

    Aile Destek Paketi ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere verilen ödemelerin yılbaşı öncesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Aile Destek Programı ödemelerine asgari ücret zammı sonrasında ne kadar zam yapılacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak? Aile Destek Programı başvuru tarihleri ve şartları nelerdir? İşte Aile Destek Programı başvuru ekranı...
  • Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022-2023! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA

    Aile Destek Programı ödeme tarihleri aralık ayında da gündemde yer almayı sürdürüyor.  Bakan Yanık katıldığı bir televizyon programında Aile Destek Programı başvuru şartlarını duyurarak, ödeme tarihi hakkında bilgi verdi.
  • Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022-2023! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?

    AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin yılbaşından önce yatıp yatmayacağına ilişkin soruya "Yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi.
  • Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022-2023! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?

    Twitter hesabından da açıklama yapan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.
  • Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022-2023! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Aile destek yardımı ödemeleri geçtiğimiz aylarda 850 TL - 1.250 TL olarak güncellemişti. Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer alacaktır.
  • Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022-2023! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması.
  • Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022-2023! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022-2023! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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