Aile Destek Paketi ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere verilen ödemelerin yılbaşı öncesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Aile Destek Programı ödemelerine asgari ücret zammı sonrasında ne kadar zam yapılacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak? Aile Destek Programı başvuru tarihleri ve şartları nelerdir? İşte Aile Destek Programı başvuru ekranı...