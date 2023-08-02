Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi?
İhtiyaç sahiplerine 850-1250 lira arasında ödenen Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Aile Destek Programı ödemelerine zam beklentisi maaş zamlarıyla beraber gündeme geldi. Bu bağlamda gözler "Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, zamlı yatacak mı?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 Ağustos sosyal yardım parası ödemelerine dair detaylar...
Aile Destek Programı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Haziran ayında bitmesi öngörülen Aile Destek Paketi ödemeleri yoğun talep sebebiyle uzatıldı. Maaş zamlarının belirlenmesinin ardından sosyal yardım paralarına da zam beklentisi oluştu. Peki, Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? İşte, konuya dair detaylar...
AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?
Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.