AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile Destek Paketi'nin uzatılacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.