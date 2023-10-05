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        Haberler Gündem Aile Destek Paketi ödeme tarihleri takvimi: 2023 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve ne zaman ödenecek?

        Gözler Aile Destek Paketi ekim ayı ödeme tarihlerinde!

        Aile Destek Programı ödemeleri ekim ayına girilmesiyle gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen yardım ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. İşte Aile Destek Programı ödeme takvimi ile konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:36
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        Aile Destek Paketi ekim ayı ödemelerine ilişkin sorgulamalar arttı. Her ay belirli tutarlarda verilen sosyal yardım ödemesi hakkında güncel bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Peki, Aile Destek Programı mayıs ayı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru detaylarına ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

        Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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        EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 12 Eylül Salı günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

        Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar lirayı aştığını belirtti. Ekim ayı ödemelerinin de 10 Ekim'den sonra başlaması bekleniyor.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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