Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi? Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla 12 ay boyunca devam edeceği belirtilerek geçtiğimiz sene başlatıldı. 12 aylık sürenin dolmasıyla gözler "Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" sorusuna çevrildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. İşte, Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve ödemelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 10.07.2023 - 19:09 Güncelleme: 10.07.2023 - 19:09 facebook

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Aile Destek Paketi, bir senedir ihtiyaç sahibi ailelere hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda ödeniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından Aile Destek Program ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Aile Destek Paketi uzatıldı mı, bitti mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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AİLE DESTEK PAKETİ TEMMUZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Aile destek yardımı Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.