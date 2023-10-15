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        Haberler Gündem AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Aile destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? Aile destek paketi başvurusu nasıl yapılır?

        Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemesi sorgulama ekranı

        Düzenli olarak verilen Aile Destek Paketi ödemeleri için geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Açıklama sonrasında ekim ayı Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 21:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:44
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        Aile Destek Programı ödeme tarihleri... Aile Destek Programı ödeme tarihleri netlik kazandı. Normal şartlar altında Temmuz ayı itibarıyla sona erecek olan Aile Destek ödemeleri geçtiğimiz aylarda uzatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklama ile ödemelerin başladığını duyurdu. Peki, Aile Destek Paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte merak edilen güncel bilgiler...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.

        "BUGÜNE KADAR 52,2 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLANDI

        Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere 52,2 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

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        BAKAN GÖKTAŞ'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

        Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini aktaran Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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        "BU AY TOPLAM 4,1 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPACAĞIZ"

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

        "Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz"

        Bakan Göktaş, Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlattı. Göktaş, şöyle devam etti:

        "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz."

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        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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