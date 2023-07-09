Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Aile Destek Programı Temmuz ödemesi yatacak mı? Aile Destek Programı Temmuz ayı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere hane içindeki kişi başına düşen gelire göre 850-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan ödemelerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı hak sahipleri tarafından mercek altına alındı. İşte 2023 Aile Destek Paketi Temmuz ödemelerinin yatacağı tarih... Habertürk Giriş: 09.07.2023 - 11:47 Güncelleme: 09.07.2023 - 11:47 facebook

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Aile Destek Paketi ödemelerinde son aylara girildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, "Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Aile Destek Programı Temmuz ödemesi yatacak mı, ne zaman ödeme yapılacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 Aile Destek Programı ödemelerinin sona ereceği tarih...

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AİLE DESTEK PAKETİ TEMMUZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Aile destek yardımı Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.