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Aile Destek Paketi ne zaman bitecek? Aile Destek Programı Haziran ödemesi yattı mı?

Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemelerdir. Aile Destek Programı ödemeleri bir yıl boyunca hane içindeki kişi başına düşen gelire göre 850-1250 TL arasında değişmektedir. Haziran ayının gelişiyle birlikte hak sahipleri Aile Destek ödemelerinin yatıp yatmadığına ilişkin araştırmalarını sürdürdü. İşte 2023 Aile Destek Paketi ödemelerinin sona ereceği tarih...

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  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Haziran Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatar?

    Aile Destek Programı ödemelerinde son aylara girildi. Normal şartlar altında Temmuz ayı itibarıyla sona erecek olan Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı hak sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında bu ay 4,5 milyar lira ödeme yapıldığını vurguladı. Peki, "Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" İşte 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...
  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Haziran Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatar?

    HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

    Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun örneği olduğunu söyledi.
  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Haziran Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatar?

    Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, “Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL’yi aştı” dedi.

    Türkiye Aile Destek Programı’ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve  hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık” diye konuştu.
  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Haziran Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatar?

    AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

    Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

    Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Haziran Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatar?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

     
  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Haziran Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatar?

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Haziran Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatar?

    Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

     
  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Haziran Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatar?

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Bakanlıkta yer alan açıklama şöyle:

    "850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."

     
  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ 2023: Haziran Aile Destek Paketi uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatar?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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