Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, “Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL’yi aştı” dedi.

Türkiye Aile Destek Programı’ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık” diye konuştu.