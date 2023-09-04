AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ne kadar, kaç lira oldu? 2023 Eylül Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ne kadar, kaç lira oldu? 2023 Eylül Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri, ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen Aile Destek Programı ödemeleri SMS yoluyla ya da e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanıyor. Memur toplu sözleşme zammının açıklanmasının ardından "Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Eylül Aile Destek Programı ödeme tarihleri...