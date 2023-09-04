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        Haberler Gündem AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ne kadar, kaç lira oldu? 2023 Eylül Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

        Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

        Aile Destek Programı ödeme tarihleri, Eylül ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında her ay yapılan Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte 2023 Eylül Aile Destek Paketi ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:20
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        Aile Destek Programı ödeme tarihleri, ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen Aile Destek Programı ödemeleri SMS yoluyla ya da e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanıyor. Memur toplu sözleşme zammının açıklanmasının ardından "Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Eylül Aile Destek Programı ödeme tarihleri...

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        MEMURLARIN 2 YILLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

        Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

        Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.

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        2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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        2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

        Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

        Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

        Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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