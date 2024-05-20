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        Haberler Bilgi Aile Destek Paketi Ödemeleri ne zaman bitiyor? 2023-2024 Aile Destek Ödemeleri (programı) uzatılacak mı, açıklama yapıldı mı?

        Gözler Bakanlık'ta: Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan, 12 aylık Aile Destek Programında sona geliniyor. 2022 yılında ödemelerin bir sene daha uzatılmasına karar verilmişti. 2023-2024 programı için de aynı kararın alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:06
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        Aile Destek Ödemeleri kapsamında, geliri düşük aileleri desteklemek için aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. 12 ay olarak planlanan program sona ermek üzere. Destekten yararlanan kişiler ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor, program uzatılacak mı? İşte, detaylar...

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        2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.

        Haziran 2024 tarihinde programın son ödemeleri yapılacak ve Haziran ödemesi, vatandaşların hesabına Temmuz ayında yatacak.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

        Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.

        Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılıyor.

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