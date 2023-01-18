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Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ödenecek, zamlanacak mı?

Aile Destek Paketi ödemeleriyle ilgili detaylar, Ocak ayıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Özellikle ödeme tarihleri ve miktarı araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edilen konularla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. İşte 2023 Ocak ayı Aile Destek ödemeleriyle ilgili detaylar...

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  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, ne kadar ve zam gelecek mi? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve miktarı...

    Aile Destek Paketi Ocak 2023 ödemeleri ve ödemelere zam gelip gelmeyeceği son günlerde merak edilip araştırılıyor. Konuyla ilgili yılbaşına sayılı günler kala önemli açıklama geldi. Peki, Aile Destek Paketi Ocak 2023 ödemeleri ne zaman? Aile Destek Paketi ödemelerine zam gelecek mi? İşte merak edilen detaylar...
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, ne kadar ve zam gelecek mi? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve miktarı...

    AİLE DESTEK PAKETİ OCAK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

    Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

    29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

     
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, ne kadar ve zam gelecek mi? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve miktarı...

    AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

    Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

    Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, ne kadar ve zam gelecek mi? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve miktarı...

    OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

     
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, ne kadar ve zam gelecek mi? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve miktarı...

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, ne kadar ve zam gelecek mi? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve miktarı...

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, ne kadar ve zam gelecek mi? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve miktarı...

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

     
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, ne kadar ve zam gelecek mi? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi ve miktarı...

    Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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