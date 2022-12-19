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Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru tarihleri

Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığına ilişkin sorgulamalar aralık ayının ortalarına girilmesiyle hız kazandı. Bakan Yanık geçtiğimiz günlerde, "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz." ifadeleri ile ödeme miktarının artırıldığını duyurmuştu. İşte Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru tarihleri...

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  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman verilecek ve hesaplara yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru şartları neler?

    Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık tarihli Kabine Toplantısı ardından Aile Destek Programı konusunda kritik açıklamalarda bulundu. Geçen ay 8 Kasım tarihinde yapılan ödemelerin Aralık ayı tarihi ve başvuruların devam edip etmediğine dair güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman verilecek ve hesaplara yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru şartları neler?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

    Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ise 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman verilecek ve hesaplara yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru şartları neler?

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KATLANARAK ARTACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında, "(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.'' ifadelerini kullandı. 
  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman verilecek ve hesaplara yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru şartları neler?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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  • Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman verilecek ve hesaplara yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru şartları neler?

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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