AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile Destek Programı başvuruları ile ilgili detaylar merak ediliyor. 850 - 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.