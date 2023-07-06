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Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve uzatılıp uzatımayacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı haziran ayında tamamlanmış olup ödemeleri ise temmuz ayında tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ödemeden yararlanan aileler, "Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, temmuz ayında yatacak mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, detaylar...