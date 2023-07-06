Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı?
'Aile Destek Programı' kapsamında 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen yardım ödemeleri gerçekleşirken temmuz ayında da yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. 2022 yılının haziran ayında başlayıp 2023 mayıs ayında sona eren destek 12 aylık bir programdan oluşuyor. Destekten yararlanan kişiler, Aile Destek Programı ödemelerinin tarihin uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken son durum ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Yardım ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ve desteğin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...
Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve uzatılıp uzatımayacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı haziran ayında tamamlanmış olup ödemeleri ise temmuz ayında tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ödemeden yararlanan aileler, "Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, temmuz ayında yatacak mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Destek Programı'nda hanelerimize bu ay 4,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTTİ?
Bakanlıkta yer alan açıklama şöyle:
"850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YATACAK MI?
Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?
Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen 'Çocuk Destek Bileşeni' ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir.
Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
1-2 çocuklu hanelere- 350 TL
3 çocuklu hanelere- 450 TL
4 çocuklu hanelere- 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.