AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti. Ödemelerin Eylül ayının ilk haftasından itibaren yapılması bekleniyor.