Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Düzenli olarak verilen Aile Destek Paketi ödemelerinin ağustos ayında da yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklaması ile Aile Destek Paketi ödemesinin bu sene de devam edeceğini vurguladı. İşte Aile Destek Paketi ağustos ayı ödeme tarihleri...
Normal şartlar altında Temmuz ayı itibarıyla sona erecek olan Aile Destek ödemelerininn devam ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadeleri ile netlik kazandı. Peki, Aile Destek Paketi ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?
Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?
Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.