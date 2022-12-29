Aile Destek Programı aralık ayı ödeme tarihleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ödeme tutarı 850 TL-1.250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemelerinde başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Peki, "Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman ve şartları nelerdir?" İşte Aile Destek Paketi başvuru sayfası...