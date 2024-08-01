AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİR SENE DAHA UZATILACAK MI?

Bakanlık'tan yapılan açıklamada programın bir sene daha uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.