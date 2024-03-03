Aile Programı ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesabına yatmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi, hane içindeki gelir miktarına göre değişen miktarlarda 12 ay süre ile ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemelerdir. Hatırlanacağı gibi Şubat ayı Aile Destek ödemeleri, 19 Şubat tarihi itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı. Peki, "Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar oldu? 2024 Mart Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak?" İşte 2024 Mart Aile Destek Paketi ödeme tarihleri..