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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar oldu? Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak 2024?

        Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar oldu? Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?

        Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından, gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Paketi'nin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklama, "Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar oldu? Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak?" sorularını gündeme getirdi. İki yıldır uygulanan 4 milyondan fazla hanenin yararlandığı Aile Destek Programı ödemeleri son olarak 11 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılmıştı. İşte 2024 Ağustos Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 19:12 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:12
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        Ağustos ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödeme tarihi ihtiyaç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Normal şartlar altında Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Programı, yıl sonuna kadar uzatıldı. Peki, "Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar oldu? Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak 2024?" İşte Aile Destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

        Gerçekleşen son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, " 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;

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        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Aile Destek Paketi ödemeleri 9 Ağustos tarihinde hesaplara yatacak.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI 88 MİLYARI AŞTI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgileri verdi:

        "Ailelerimizden programın uzatılması için yoğun talep vardı. Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik."

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