Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Aile Destek Paketi ödemesi sorgulama: Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Aile Destek Programı ödeme takvimi araştırmaları sürüyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Aile Destek Programı ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı ve ne zaman yatacak? İşte 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 00:11 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile Destek Paketi ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği gibi Aile Destek ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Bu kapsamda gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. İşte 2024 Mayıs ayı Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih...

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.

        Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılıyor.

        3

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        4

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        5

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Bakan Bolat: Kapatma cezası da uygulanacak
        Bakan Bolat: Kapatma cezası da uygulanacak
        İstanbulspor'dan TFF'ye ihtarname!
        İstanbulspor'dan TFF'ye ihtarname!
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil