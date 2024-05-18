Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödeme takvimi araştırmaları sürüyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Aile Destek Programı ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı ve ne zaman yatacak? İşte 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme tarihleri...
Aile Destek Paketi ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği gibi Aile Destek ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Bu kapsamda gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. İşte 2024 Mayıs ayı Aile Destek ödemelerinin yatacağı tarih...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.
Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.