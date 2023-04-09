Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri için geri sayım başladı. Gözler "Aile Destek Programı Nisan ayı ödemeleri yattı mı?" sorusuna çevrilmişken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'dan konuya ilişkin açıklama bekleniyor. İşte 2023 Nisan ayı Aile Destek Paketi/Programı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...