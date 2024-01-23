Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
İhtiyaç sahibi ailelere her ay Aile Destek Paketi kapsamında ödeme yapılıyor. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan sosyal yardım parasına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu bağlamda "Aile destek ödemesine zam geldi mi, ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. İşte, 2024 Aile Destek Programı ödemesine ilişkin detaylar...
Yeni yılda asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. Asgari ücret zammı ile beraber pek çok kalemde artış yaşanması sebebiyle Aile Destek Paketi'ne de zam beklentisi oluştu. Destekten yararlanan vatandaşlar "Aile Destek ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Bakanlık, ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. 2024 yılı Aile Destek Paketi ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.
GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,