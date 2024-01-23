Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi zamlandı mı, parası ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Programı ödemesi ne zaman zamlı yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? İhtiyaç sahibi ailelere her ay Aile Destek Paketi kapsamında ödeme yapılıyor. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan sosyal yardım parasına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu bağlamda "Aile destek ödemesine zam geldi mi, ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. İşte, 2024 Aile Destek Programı ödemesine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:07 facebook

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Yeni yılda asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. Asgari ücret zammı ile beraber pek çok kalemde artış yaşanması sebebiyle Aile Destek Paketi'ne de zam beklentisi oluştu. Destekten yararlanan vatandaşlar "Aile Destek ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ? Bakanlık, ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. 2024 yılı Aile Destek Paketi ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.