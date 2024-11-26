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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek ödemeleri bitiş tarihi nedir?

        Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak başlatılan Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir yıl daha uzatılan bu sosyal yardım programı kapsamında binlerce aile maddi destek aldı. Ancak programdan yararlanan kişiler, ödemelerin sona erip ermediğini ve tekrar uzatılıp uzatılmadığını sorguluyor. Aralık ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 2024 yılı Aile Destek Programı ödemelerine dair en güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 22:38 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:38
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        İhtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin devam edip etmediği araştırılıyor. Geçen yıl bir yıl süreyle uzatılan bu desteklerden faydalanan binlerce aile, Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen programın sona erip ermediği ise akıllarda soru işareti oluşturdu. İşte 2024 yılı için Aile Destek Programı ödemelerine dair detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Öte yandan Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Yıl sonu itibarıyla sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağlandı.

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Program kapsamında yapılacak Aralık ödemesinin, son ödeme olması planlanıyor. Bakanlık genelde ayın 15'ine kadar ödemeyi tamamlıyor.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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