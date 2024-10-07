Ekim ayının ilk haftası bitti ve gözler Aile Destek Ödemeleri'ne döndü. Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı'nda geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılıyor. Ek olarak, hanedeki çocuk sayısına göre çocuk desteği de veriliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...