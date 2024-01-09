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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri başladı mı? Program süresi Temmuz'da uzatılmıştı! 2023 Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri başladı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Parası yattı mı? Kasım ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri

        Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri başladı mı? Kasım ayının ortasına yaklaşılmasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 18:55 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:55
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        Aile Destek Paketi 2024 Ocak ayı ödeme tarihleri 9 Ocak itibarıyla en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

        2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

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        GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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        OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulacak.

        Aile Destek Programı Ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

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        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        #Aile Destek Ödemesi
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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