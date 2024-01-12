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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Programı ocak ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatacak? 2024 Aile Destek Paketi ödemesine zam geldi mi, ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Aile Destek Paketi ödemesine zam geldi mi? Aile Destek Programı ocak ödemesi yattı mı?

        Ocak ayının gelişiyle birlikte, Aile Destek Paketi ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Memur ve emekli maaş zamlarının ardından Aile Destek Paketi ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Aile Destek Paketi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahipleri ailelere gelir aralığına göre değişen miktarlarda yapılan ödemelerdir. İşte 2024 ocak Aile Destek ödemelerinin hesaba yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:29
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        Aile Destek Paketi ocak ödemelerinin yatacağı tarih hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödeme tarihlerine ilişkin kritk bir açıklama geldi. Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere gelirine göre değişen miktarlarda (850 TL ile 1.250 TL) her ay düzenli olarak yapılan ödemelerdir. Peki, "2024 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? Aile Destek Programı ocak ödemeleri ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek ödemelerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

        2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

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        GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

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        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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        OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

        “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi

        Aile Destek Programı Ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

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        Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

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        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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