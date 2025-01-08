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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Programı Ocak ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı bu ay bitiyor mu?

        Aile Destek Programı Ocak ödemesi ne zaman yatacak? Program bu ay bitiyor mu?

        Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı'nda son aşamaya gelindi. Her ay 850 ile 1250 TL arasında yapılan ödemeler, Ocak ayının da yatmasıyla tamamlanacak. Peki, Aile Destek Programı Ocak ödemesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:01
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        Dar gelirli aileleri maddi olarak desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Ödemelerinin sonuna gelindi. Ocak ayında son kez yatacak ödemeden sonra 12 aylık program tamamlanması bekleniyor. Peki, Aile Destek Ocak ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK AYI NE ZAMAN YATACAK?

        Aile Destek Ödemeleri son birkaç aydır ayın 10'unda hesaplara yatırılıyor. Bu ay için henüz bir açıklama yapılmadı.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

        Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

        E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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