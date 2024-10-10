Aile Destek Programı'nın yıl sonuna kadar uzatılmasıyla beraber binlerce hane ödeme almaya devam ediyor. 850 lira ile 1250 lira arasında yapılan ödemelere ek olarak, hanelere çocuk başına destek de veriliyor. Geçen ayın 10'nunda yatan ödemelerin bu ay ne zaman hesaba yatacağı merak konusu. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...