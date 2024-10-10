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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Programı ödeme tarihleri: Aile Destek Ödemeleri 2024 Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak?

        Gözler Bakanlıkta: Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

        Aile Destek Programı'nda son ödemeler tamamlanıyor. Normal şartlarda Temmuz ayında bitmesi gereken program yıl sonuna kadar uzatıldı. Şimdi gözler, Ekim ayı ödemelerine döndü. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:29 Güncelleme: 10.10.2024 - 07:29
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        Aile Destek Programı'nın yıl sonuna kadar uzatılmasıyla beraber binlerce hane ödeme almaya devam ediyor. 850 lira ile 1250 lira arasında yapılan ödemelere ek olarak, hanelere çocuk başına destek de veriliyor. Geçen ayın 10'nunda yatan ödemelerin bu ay ne zaman hesaba yatacağı merak konusu. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Aile ve Gençlik Bakanlığı, aylık ödemeleri en geç ayın 15'ine kadar yatırıyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜLÜN KAÇINDA YATMIŞTI?

        Geçen ay; Aile Destek ödemeleri 10 Eylül itibarıyla hesaplara yatırılmıştı. Geçen ay Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapıldı.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

        Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
        1-2 çocuklu hanelere 350 TL
        3 çocuklu hanelere 450 TL
        4 çocuklu hanelere 550 TL
        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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