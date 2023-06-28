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Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

Aile Destek Programı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 35 milyar TL ödeme yapıldığını duyurdu. Aile Destek Programı ödeme sorgulamaları e-Devlet sistemi üzerinden yapılırken Haziran ayında ödeme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte 2023 Aile Destek Paketi/Programı ödemelerine ilişkin son dakika gelişmeleri...

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  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ | 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek ve tarih uzatılacak mı, Haziran ayında ödeme olacak mı?

    İhtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemeleri Haziran 2022 - Mayıs 2023 döneminde 12 ay süreyle gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay 4.5 milyar lira, program başlangıcından itibaren ise 35 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Son dakika açıklamalarının ardından gözler "2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Aile Destek Programı/Paketi ödemelerinde son durum...
  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ | 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek ve tarih uzatılacak mı, Haziran ayında ödeme olacak mı?

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Bakanlıkta yer alan açıklama şöyle:

    "850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."

    Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ | 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek ve tarih uzatılacak mı, Haziran ayında ödeme olacak mı?

    AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI? 

    Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.
  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ | 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek ve tarih uzatılacak mı, Haziran ayında ödeme olacak mı?

    "DESTEK TUTARI 35 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı. İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.
  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ | 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek ve tarih uzatılacak mı, Haziran ayında ödeme olacak mı?

    HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

    Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun örneği olduğunu söyledi.
  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ | 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek ve tarih uzatılacak mı, Haziran ayında ödeme olacak mı?

    Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL’yi aştı" dedi.

    Türkiye Aile Destek Programı’ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve  hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" diye konuştu.
  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ | 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek ve tarih uzatılacak mı, Haziran ayında ödeme olacak mı?

    AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

    Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ | 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek ve tarih uzatılacak mı, Haziran ayında ödeme olacak mı?

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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