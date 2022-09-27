AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kabine Toplantısı sonrasında aylık olarak 450, 500, 550 veya 600 TL tutarlarında değişen ödemelerin 2.500 TL'ye kadar çıkacağını belirtti.