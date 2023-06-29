Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi?

Aile Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemeler Haziran 2022 tarihinde başlayarak, 12 aylık bir ödeme süreci dahilinde Mayıs 2023'e kadar sürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi için bu zamana kadar 35 milyar TL'lik bir bütçe ayrıldığını açıkladı. Haziran sonu itibarıyla, bugüne kadar ödemeden yararlanan aileler, "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman bitecek, Haziran ayında yatacak mı, tarih uzatılacak mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, detaylar...