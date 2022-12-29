Aile Destek Programı ödemeleri bugün yapılıyor

Sesli dinlemek için tıklayınız. 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" bilgisini paylaştı.

— Derya Yanık (@deryayanikashb) December 29, 2022

13 MİLYAR TL'Yİ AŞMIŞ OLACAK

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon haneye 2.9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında ise 2.2 milyon haneye 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3.8 milyar TL tutarında ödeme yapılacağını belirten Bakan Yanık açıklamasına şöyle devam etti:

"Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL’yi aşmış olacak.

Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5.6 milyon çocuğumuz için 2.6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız."