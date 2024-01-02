Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Paketi ödemelerine zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu? 2024 Aile Destek Paketi ödemelerine zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklaması ile yeni zammı duyurdu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte merak edilenler...