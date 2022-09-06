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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileler için başlatılan, Aile Destek Programı ödemeleri sürüyor. Bilindiği gibi ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü itibarıyla yapılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Aile Destek Programı'na ilişkin açıklamalarda bulunurken, paketin kapsamını ve ödeme koşullarına da değindi. İşte Aile Destek Paketi ödeme takvimi ve başvuru detayları...

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  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    Aile Destek Paketi başvuru tarihleri ve ödeme takvimi programa başvuran ve başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aile Destek Programı  yılda yaklaşık 4 milyon hanenin her ay  450 - 600 TL arası değişen ödemelerin dar gelirli ailelere verilmesi hedefleniyor. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    831 HANEYE 427,9 MİLYON ÖDEME YAPILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti. Ödemelerin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek."
  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

     
  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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  • Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu?

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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