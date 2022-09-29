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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL oldu?

Aile Destek Programı ödemeleri, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Elektirk, doğalgaz ve çocuk destek yardımlarına ek olarak 12 ay düzenli olarak 450 - 600 TL arasında verilen Aile Destek Paketi ödeme miktarında da artış yapıldı. İşte, 2022 Aile Destek Programı ödemeleri...

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  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ödeme miktarlarının artırıldığını açıkladı. 450 - 600 TL olarak 12 ay boyunca düzenli ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri ilavelerle birlikte yüzde 66 oranında arttı. İşte, 2022 yeni Aile Destek Programı ödeme miktarı...
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMASI! 

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklamasından satır başları şöyle:

    "Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    BAKAN YANIK AÇIKLADI "25 MİLYAR TL İLAVE"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz" dedi.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

    Hane başına aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere ödenen Aile Destek Programı ödemeleri yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişiyordu. Yapılan son artışla birlikte Aile Destek Programı ödemeleri 850 ile 1250 TL aralığına yükseltildi.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    İLAVE DESTEK

    "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. 
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

    Kabine Toplası'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık." ifadelerini kullandı.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    ELEKTRİK DESTEĞİNDE ARTIŞ YAPILDI!

    Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    831 HANEYE 427,9 MİLYON ÖDEME YAPILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

    Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek."
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

     
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Aile Destek Programı ödemeleri yüzde 66 arttı! Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir?

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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