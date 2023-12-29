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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2024 sosyal yardım parası ne kadar oldu, zamlandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi? 2024 sosyal yardım parası ne kadar oldu?

        2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı yüzde 49 olarak açıklandı. 17 bin 2 liraya yükselen asgari ücrete gelen zam pek çok ekonomik kalemi de etkiledi. Bu kapsamda gözler "Aile Destek Yardımı ne kadar oldu, zam geldi mi?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 sosyal yardım parasına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:29
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        Milyonlarca çalışan ve işverenin heyecanla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" araması sıklaştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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        AİLE DESTEK PROGRAMI SOSYAL YARDIM PARASI ZAMLANDI MI?

        2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

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        GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

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        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

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        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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