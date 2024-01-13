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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklaması ile yeni zammı açıklamıştı. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...