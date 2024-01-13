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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek programı (paketi) ödemelerine zam geldi mi? 2024 Aile Destek Paketi ocak ödemeleri ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek ödemelerine zam mı geldi, ne zaman yatacak?

        Aile Destek Paketi ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasıyla gündemdeki yerini aldı. Peki, Aile Destek Yardımı ne kadar oldu ve ne zaman yatacak? İşte ocak ayı Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 01:01 Güncelleme: 13.01.2024 - 01:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklaması ile yeni zammı açıklamıştı. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

        2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

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        GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

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        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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        OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulacak.

        Aile Destek Programı Ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

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        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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