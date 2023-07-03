Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri haziran ayında tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ödemeden yararlanan aileler, "Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı, temmuz ayında yatacak mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, detaylar...